Solidità ritrovata per la Juve. A partire dallo scorso novembre, quella bianconera è la squadra che ha ottenuto più clean sheet nei maggiori cinque campionati europei, ben 9 in 13 match. L'ultimo in termini di tempo è arrivato proprio nella serata di ieri in casa contro il Verona, in cui la porta di Szczesny è rimasta ancora una volta inviolata. Non è stato così, invece, per quella del gialloblù Montipò, che nulla ha potuto di fronte ai nuovi arrivati Vlahovic e Zakaria, entrambi a segno all'esordio con la maglia della Juve.