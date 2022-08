In questi mesi estivi di calciomercato si è parlato tanto della ricerca di un vice Vlahovic: un attaccante in grado di far rifiatare il serbo o che, all’occorrenza, possa fargli da spalla in campo. In prossimità del fischio d’inizio del campionato, però, la priorità sembra essere un’altra:. Gli strascichi della pubalgia, il lavoro personalizzato; poi l’inizio del precampionato, le amichevoli saltate fino a quelle contro il Real Madrid e l’Atletico Madrid.. Comprare Vlahovic e metterlo al centro del progetto. Un ottimo impatto, poi si sono palesate sempre di più le difficoltà della squadra nell’assisterlo, nel metterlo in condizione di segnare e da lì i primi segnali di nervosismo.: obiettivo assist, da raggiungere grazie agli innesti diprima epoi. Certo, non va poi sottovalutato il ruolo di mister Allegri che dovrà trovare i meccanismi giusti per innescare la punta serba.Posizionato al centro del progetto, un mercato costruito per servirlo e assisterlo.. Ancor di più, però, dovrà dimostrare di poter reggere la pressione, di abbandonare il nervosismo al primo pallone che non centra la porta.