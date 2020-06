Un retroscena interessante è emerso dalla chiacchierata tra, corrispondente di Goal.com da Torino, e la redazione di, podcast senza filtri sul mondo bianconero."Seguire la pista Guardiola? Vi do uno scoop: a me risultava che la Juve avesse cercato di prendere Klopp. Era però impraticabile, ha vinto la Champions e rinnovato il contratto. Sono quelle cose che non ti puoi permettere... Le fonti più serie comunque accreditavano Sarri e mi sono buttato lì con alcuni colleghi. Era la strada più semplice: anche il Chelsea voleva chiudere con lui. Gli altri allenatori erano difficili da prendere"."Fascia da capitano per Paulo? Non so. Non ho dubbi però sul fatto che resti e rinnovi. Senza coronavirus, l'accordo sarebbe stato già definito. La trattativa intanto procede, si arriverà a un'intesa. Resta il problema con i diritti d'immagine, ma dubbi sul fatto che Dybala sia tra i pochi incedibili non ce ne sono. Ricordiamo che se non ci fosse stato questo problema legato ai diritti d'immagine, sarebbe andato probabilmente via: la Juve aveva l'okay con il Tottenham, così come il Manchester United..."."E' stato oggettivamente messo alla porta, l'ha detto anche lui. Gli è stato detto che la Juve aveva altre idee, che si voleva responsabilizzare Paratici. Stessa storia con Aldo Mazzia per Giorgio Ricci e Marco Re. C'era la consacrazione dei giovani nelle intenzioni del nuovo corso bianconero. Da professionista, Marotta ha scelto in base al meglio e in quel momento all'Inter. Ritornerà? Nulla di vero sulla voce uscita negli ultimi giorni: sta bene a Milano e non vede l'ora di bloccare l'egemonia della Juve"."Non è un obiettivo come fu per Cancelo. Hanno altre priorità, soprattutto a centrocampo, compreranno in attacco se parte Higuain. Nuovo rinforzo a destra? Più probabile che arrivi a sinistra"."Per la Juve è dura. Credo sia più lui a forzare per il ritorno a Torino che il contrario. E' molto difficile, per quanto guadagna e per quanto chiede lo United. Da quanto so, a Manchester continuano a chiedere 100 milioni. Ma so anche che è in contatto con persone nel giro Juve..."."Ha fatto gol decisivi, soprattutto il primo anno. Ci si aspettava di più, ma il suo acquisto è una mossa che ho condiviso. Dal punto di vista morale ha davvero colpito il Napoli. Possibilità che rimanga? La Juve tenterà di piazzarlo, da luglio a bilancio peserà 18 milioni. Deve togliersi quest'ingaggio. Purtroppo non ha un gran mercato: parliamo di MLS, di River Plate. Non ti porta soldi per far sì che faccia minusvalenza".