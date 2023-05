Cristianoè da giorni in attesa di essere liberato dal vulcanico Aurelio De Laurentiis. Come racconta Gazzetta, in realtà non c’è mai stato alcun veto da parte di Allegri, che però non aveva preso bene il fatto di non essere stato coinvolto (se non in una prima fase) nella scelta del direttore sportivo e di aver saputo dell’accordo raggiunto con Giuntoli (si parla di un contratto di 5 anni) solo a cose fatte. I nomi indicati da Max erano altri (Ricky Massara, attuale diesse del Milan, che oggi ritroverà allo Stadium da avversario, e Giovanni Rossi del Sassuolo), ma questo non significa che si metterà sull’Aventino.