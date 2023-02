Fino al 2025 non sono previstiper la, dopo quello da 300 milioni effettuato nel 2019 e quello da 400 milioni di fine 2021. Lo ha reso noto lo stesso club bianconero, neldell'dello scorso 18 gennaio in cui era stato nominato il nuovo CdA della società, come riporta Calcio e Finanza: "La domanda non è pertinente agli argomenti all’ordine del giorno ed è inoltre posta a candidati che non hanno ancora assunto il ruolo di amministratori nel Consiglio di Amministrazione della Società – si legge nel verbale -. La Società segnala in ogni caso che il Piano Triennale per gli esercizi 2022/23 2024/25, approvato dalla Società nel giugno 2022, non prevede l’implementazione di aumenti di capitale".