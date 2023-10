Mentre Moisee Manuelhanno festeggiato una bella vittoria con l', nella serata di ieri altri tre giocatori dellasono scesi in campo con le rispettive Nazionali. Si tratta di Filip, Westone Timothy: il serbo è subentrato nella ripresa del match contro l'Ungheria, già sul risultato di 2-1 a favore degli avversari, che è poi rimasto tale fino al fischio finale; i due statunitensi, invece, hanno perso per 3 a 1 in amichevole contro la Germania (il primo ha giocato 65 minuti, il secondo 74).