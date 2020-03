Campi vuoti, telefoni che continuano a squillare. Mercato in stand by ma solo temporaneamente, con la Juve pianifica il lavoro in attesa della riapertura ufficiale delle trattative. Tra i profili che piacciono alla società bianconera c'è il difensore classe 2000 del Verona Marash Kumbulla, una delle sorprese di questo campionato interrotto a metà e ancora in attesa di capire come e se potrà concludersi. Per il giocatore sono già arrivate richieste da Napoli e Inter, ma, secondo il Corriere dello Sport, anche la Lazio si sarebbe interessata alla corsa per Kumbulla.