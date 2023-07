Laparla inglese. Anzi statunitense. E non solo perché l'unico nuovo acquisto che i bianconeri hanno messo a segno fin qua è l'americano Timothyo perché è appena iniziata la tournée USA della squadra di Allegri, ma perché tra i nomi associati al futuro dell'attacco bianconero prende piede il nome di, canadese sì, ma nato a New York e possessore di doppio passaporto. In attesa di scoprire il destino di Vlahovic, Giuntoli rimane vigile e studia il profilo dell'attaccante che gioca in Francia, suo pupillo già ai tempi del Napoli. E intanto il giocatore manda segnali dal campo che attirano l'attenzione degli addetti ai lavori.