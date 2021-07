La Juventus Under 23 e la Primavera hanno avuto modo di mettersi bene in mostra oggi alla Continassa nell'amichevole contro il Cesena, vinta 3-1 con due marcature su tre messe a segno da giocatori delle formazioni giovanili bianconere. Il tris, in particolare, è stato realizzato da Matias Soulé, che davanti al suo idolo Dybala ha disegnato la traiettoria che ha beffato l'ottimo portiere cesenate Benedettini. E poi c'è Radu Dragusin, giovane di grandissime prospettive in difesa, che si è disimpegnato sia da centrale che da terzino destro.

Questi i post su Instagram dopo Juve-Cesena di Soulé e Dragusin: