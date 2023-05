Non è ancora nella sua versione migliore, questo è poco ma sicuro. Intanto, però, qualche guizzo lo sta regalando. Federicoc'è, o almeno questo è ciò che dice (anche) il tabellino di ieri: suo, infatti, l'assist per il gol di Dusancontro l', arrivato a partita praticamente conclusa ma comunque importante per l'economia complessiva della, dopo un periodo in cui l'attacco è risultato tutt'altro che proficuo. Il numero 7 bianconero, che per due gare consecutive non ha avuto posto nell'undici titolare schierato da Massimiliano, sta gradualmente ritrovando il migliore stato di forma, e per lui a breve potrebbe arrivare una grande occasione.- Per quanto sia ancora un po' presto per pensarci, infatti, è lecito attendersi che Chiesa possa partire dal primo minuto nella sfida di giovedì contro il, primo atto della doppia semifinale diche la Juve, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, non può e non deve sbagliare. Non per nulla le prime sensazioni che filtrano dalla Continassa parlano già dioffensivo, con Dusane Angela completare l'attacco. In tal caso il classe 1997 avrebbe una responsabilità non indifferente, ma del resto è anche giusto che sia così: un giocatore del suo talento non può rimanere in panchina, non più.