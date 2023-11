Dopo aver blindato Federico Gatti, prolungandogli il contratto fino al 2028, la Juventus vuole definire altri due rinnovi, sempre in difesa:Loro tre sono stati i principali artefici delle cinque vittorie consecutive e quanto fatto sul campo sarà "ripagato" dai nuovi accordi. La situazione meno "urgente" è quella di Bremer, che ha un contratto ancora lungo (fino al 2027). Il piano del club però è chiaro, pin modo da gestire l’ammortamento e alleggerire i costi sul lungo periodo, come scrive il Corriere dello Sport.Diverso il caso di Rugani, visto che il difensore italiano è nell'ultimo anno di contratto. Da febbraio sarebbe libero di firmare per altri club masoprattutto ora che ha ritrovato centralità. Gli uomini mercato Giuntoli e Manna hanno avviato i contatti con l’entourage del ragazzo già in estate. "Tra dicembre e gennaio firmerà il rinnovo che sarà di due anni o di tre", conclude il quotidiano.