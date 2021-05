"Ultimi premi della stagione per i giocatori bianconeri più votati su Juventus.com dai tifosi!Juansi conferma MVP of the Month per il mese di aprile, in virtù delle sue grandi giocate, continue in tutto l'anno, ma particolarmente decisive in queste ultime giornate (basti pensare alla doppietta contro l'Inter)Sempre i voti della stagione hanno determinatocome MVP of the Year. D'altronde, CR7 è a un passo dalla vittoria della classifica cannonieri...Come d'abitudine, i premi sono powered by eFootball PES 2021!".Dal sito ufficiale Juventus