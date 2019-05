Molto del calciomercato bianconero passerà dalle fasce e in particolare dall’eventuale cessione di. L’addio di Allegri non garantisce la permanenza del terzino portoghese, su cui si sta muovendo con insistenza il Manchester City. Secondo Tuttosport, qualora l’ex Valencia lasciasse Torino partirebbe l’assalto a uno tra(PSG) e(Tottenham): questi i due profili valutati da Paratici (che nel frattempo, come anticipato da ilBiancoNero.com , ha avviato anche i contatti per Cristiano Piccini). Tutto parte però da un’offerta congrua, che convinca la società a privarsi di Cancelo dopo una sola stagione: sotto i 60 milioni di euro non se ne parla.