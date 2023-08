Ora non ci sono praticamente più dubbi: siache Matiassi trasferiranno in prestito secco al. Tutto fatto con il club gialloblù, che solo pochi giorni fa aveva ingaggiato dallaanche Enzo, che ha poi esordito sabato nella gara vinta contro l'Atalanta. Stando a Sky Sport, l'argentino classe 2003 dovrebbe arrivare nella città ciociara già in giornata: per lui, dunque, niente, che aveva tentato un inserimento last minute.In partenza a breve anche l'attaccante brasiliano, che dopo essersi lasciato alle spalle il brutto infortunio si era messo in mostra con una tripletta nell'amichevole pre stagionale all'Allianz Stadium, attirando l'attenzione del ds del Frosinone Guidoche non ha voluto lasciarsi scappare l'occasione di ingaggiarlo a titolo temporaneo. Anche lui, come Soulè, conta di trovare più spazio nella squadra di Eusebio, giocando con continuità per poi, magari, guadagnarsi la possibilità di tornare alla Juve da protagonista.