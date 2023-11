In estate ci aveva provato il Fenerbahce per Kenan Yildiz, offrendo alla Juve 10 milioni, una cifra che adesso non servirebbe neanche per mettersi al tavolo. Negli ultimi giorni, riferisce Tuttosport, anche Galatasaray e Besiktas, le altre big del campionato turco, hanno messo gli occhi sul ragazzo classe 2005. La Juve però non ha intenzione di venderlo.