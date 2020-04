1









La Juventus ha acceso i riflettori sul Lione, contro il quale alla ripresa della stagione dovrà giocare il ritorno degli ottavi di Champions League (si parte dallo 0-1). Può essere quella l'occasione buona per parlare dei gioielli messi in vetrina dal club francese: tra loro c'è Houssem Aouar, che la Juve sta seguendo da tempo con interesse. Aouar ha il contratto in scadenza nel 2023, ma secondo football365.com sul 21enne si sono inserite anche Manchester City e Psg. Tra Juve e Lione si potrebbe aprire un discorso più ampio, perché i bianconeri sono interessati anche a Moussa Dembelé.