Ospite a 90° Minuto, anche la CT della Nazionale italiana femminile Milenaha detto la sua su Paul, che sembra pronto per scendere in campo con la maglia della. Ecco il suo pensiero: "I fisici possenti come quelli die Pogba hanno bisogno di tempo per rientrare in condizione dopo infortuni così gravi. C’è bisogno di tante partite e c’è bisogno che l’allenatore li faccia giocare per averli al top. Pogba deve entrare, ma bisogna vedere come entra, fisicamente è possente: è stato fuori in Inghilterra e qui. Funziona così: la prima la fai bene, le altre no. Lì devi aspettare il giocatore e dargli tempo di rientrare in condizione".