Primo giorno anche per Adrien #Rabiot

Altra giornata di visite mediche, di allenamenti e di arrivi. La Juventus si ritrova al JTC anche oggi, con qualche elemento in più. Nei giorni scorsi alla Continassa sono arrivati i vari Danilo, Szczesny, Milik, Kostic, De Winter, Zakaria, Pjaca, Pellegrini e tutti gli altri, mentre oggi è in arrivo Adrien, di ritorno a Torino dopo il rinnovo.La Juventus si prepara per una giornata intensa di allenamenti al centro sportivo del club. Segui la diretta delle visite mediche su IlBianconero.com, con aggiornamenti live, con foto e video dal centro medico della Juve.