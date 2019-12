Altre tre cessioni per la Juventus. Dopo Mario Mandzukic e Mattia Perin i bianconeri sono pronti a salutare anche Marko Pjaca, Emre Can e, forse, Daniele Rugani. Pjaca è ricercato dal Genoa dove ritroverebbe proprio Perin, Emre Can piace al PSG e al Borussia Dortmund anche se in questo momento la Juve e il club francese non hanno trovato l'accordo sulla valutazione del centrocampista tedesco che i bianconeri vorrebbero scambiare alla pari con Leandro Paredes. Rugani, invece, piace al Leicester ma ancora non è iniziata una trattativa concreta.