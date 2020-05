Non c'è solo la Juventus sull'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik, ariete polacco che va in scadenza nel 2021. I bianconeri però devono vedersela con la concorrenza di Inter e Atletico Madrid che secondo quanto riporta Calciomercato.com hanno messo gli occhi sul calciatore classe '94. Fabio Paratici ha messo nel mirino anche Mauro Icardi, Timo Werner e Gabriel Jesus anche se il brasiliano ha un costo troppo alto per il budget bianconero.