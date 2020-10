"Un’altra occasione in svincolo potrebbe essere Angel Di Maria. L’ala argentina del Psg, però, è un Over 30 (a febbraio compie 33 anni) e nei ragionamenti della Continassa questo potrebbe fare la differenza in negativo". Lo riporta Tuttosport, che aggiunge questo nome a quello di Alaba, anche lui in scadenza il prossimo anno. E non solo. Attenzione anche ad Arkadiusz Milik, promesso sposo juventino nei mesi scorsi, che potrebbe liberarsi a zero: il 26enne attaccante polacco, dopo aver sfiorato la Roma, alla fine non si è mosso e a Napoli è fuori lista. A gennaio gli azzurri cercheranno una soluzione per evitare di perderlo a parametro zero, ma potrebbe riaprirsi la pista Juve.