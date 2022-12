Dopo la vittoria di sabato sera contro l', entro la fine dell'anno ladisputerà altre due, in attesa della prima partita di campionato del 2023, quella contro la Cremonese in programma il 4 gennaio nella città lombarda. La prima è stata fissata per giovedì 22 dicembre alle 14.00 contro il, mentre la seconda si svolgerà venerdì 30 alle 14.30, contro lo. Entrambe andranno in scena a Torino.