Sabato ci sarà l'amichevole dellama non sarà l'unica prima dell'impegno in campionato il 4 gennaio contro la Cremonese. Come riporta Goal, i bianconeri sono attesi da altre due sfide. Il primo, sarà il test congiunto con ilIl 30 invece, a cinque giorni dalla gara di campionato, la Juve dovrebbe affrontare, sempre a Torino, lo Standard Liegi. Questo, in attesa dell'ufficialità, dovrebbe essere il programma della squadra di Massimiliano Allegri.