: questa la data che - pur in attesa dell'annuncio ufficiale - rimarrà a indicare l'inizio dell'era di Cristianoalla, dove è necessario mettersi in moto quanto prima per valutare (e risolvere) le tante situazioni ancora in ballo dopo il lavoro svolto nel mese di giugno da Giovanni, con la consapevolezza che il mercato - in entrata e in uscita - non può più aspettare. Come spiegano i colleghi di Calciomercato.com, il nuovo dirigente ha chiesto ai bianconeri circa 24-48 ore di tempo per fare il punto della situazione, tanto che anche il blitz a Londra previsto in questi giorni - con al centro soprattutto Denis- è stato rimodulato in una lunga serie di conference call.- Le priorità, come già ribadito più volte, restano le cessioni degli esuberi (oltre allo svizzero, anche Weston, a cui potrebbero poi aggiungersi giocatori considerati fuori dai piani tecnici e dai parametri economici comee Leonardo); dopodichè ci si potrà concentrare sul colpo di centrocampo, reparto per cui Sergejè sempre il primo obiettivo e Teunla principale alternativa. Da gestire poi il fronte big (sull'altare del bilancio rischiano il posto Dusane Federico, ma anche Gleison): Giuntoli non intende fare sconti, ma nemmeno vendere senza che siano stati prima individuati eredi all'altezza. Facile capire, insomma, che il lavoro non mancherà. Ancora un attimo di pazienza, poi si entrerà nel vivo.