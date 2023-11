Fabiolascia il ritiro dell'. Altro problema all'orizzonte dunque, in casa, dove Massimiliano Allegri deve già fare i conti con una vera emergenza a centrocampo in vista della super sfida contro l'del prossimo 26 novembre. Come racconta Tuttosport, il classe 2003 aveva già sentito un fastidio alla schiena durante il riscaldamento della partita contro il Cagliari, in cui poi aveva stretto i denti rimanendo in campo per 66 minuti.- Già ieri, però, la sensazione nel ritiro degli azzurrini era che le sue condizioni fossero da valutare per i prossimi impegni (il primo oggi alle 18.30, contro San Marino), a cui evidentemente non prenderà parte. Miretti è già pronto a tornare alla Continassa, da una Juve che a questo punto dovrà fare di tutto per recuperarlo nei giorni che precedono il big match dell'Allianz Stadium.