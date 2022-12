Non solo per Chris Smalling, in scadenza con la Roma . Secondo quanto riferito da Tuttosport, c'è un possibile derby d'Italia in vista anche per Marcus, figlio d'arte di Lilian, che in Germania con la maglia delsi è reso protagonista di una crescita lenta ma inarrestabile. Nato a Parma nel 1997, l'attaccante è in scadenza con il club tedesco a fine stagione e non sta dando segnali di rinnovo: in pole per lui, al momento, c'è il, che lo ha messo da tempo in cima alla lista dei desideri, manon hanno mai perso le speranze.- I nerazzurri, da parte loro, sono ancora determinati a tentare l'assalto a gennaio per anticipare la concorrenza, ma dovrebbero convincere il giocatore e il suo entourage a non aspettare l'estate per un trasferimento a parametro zero. I bianconeri, invece, hanno meno fretta, perché nella finestra invernale l'attacco non sarà una priorità, ma per giugno il profilo continua a interessare: alla Juve, infatti, servirà un sostituto di Angel, che al momento non sembra intenzionato a prolungare la sua permanenza a Torino.