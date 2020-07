Il sogno fattosi amico. Non c'è Juve-Milan in cui non si parli di Gigi e Gigio, come rituale fondamentale per avvicinarsi al meglio alla sfida. Del resto, non capita tanto spesso di avere un confronto così bello e così lontano nel tempo.Con il record così fresco, l'unico che realmente potrà impensierire Gigi Buffon sarà proprio il suo giovanissimo amico Gigio. Sì, perché Donnarumma - che ha debuttato nel Milan a solo 16 anni - ha già collezionato 170 presenze in Serie A. Chiaro, c'è ancora distanza abissale. Ma il calcolo di Tuttosport non va sottovalutato: se Donnarumma le giocasse tutte nelle prossime 14 stagioni in Italia, potrebbe arrivare a festeggiare il primato intorno ai 35 anni. Tra una vita.Anche qui: in ballo ci sono davvero parecchi fattori. Tra questi, anche e soprattutto la questione mercato. Donnarumma è costantemente corteggiato dai top club all'estero: il Real si farà sotto una volta 'stufato' di Courtois. Stessa storia per Barcellona e qualche squadra inglese. Per inseguire il record, a patto che Donnarumma voglia davvero andar via da Milano ( settimana decisiva per il rinnovo ), potrebbe aiutarlo la Juve: Szczesny non è immortale e nelle intenzioni bianconere c'è sempre quella di avere in rosa il numero uno della nazionale. Storie di tradizione, che - come Buffon - Gigio potrebbe onorare.