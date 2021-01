La partita contro la Spal in Coppa Italia ha dimostrato l'utilità della Juventus Under 23, che o regala giovani talenti alla prima squadra o mette in vetrina talenti da cui poter ricavare milioni preziosi da iscrivere a bilancio. La notizia data stasera da Rai Sport è che il difensore Pietro Beruatto, attualmente in forza al Vicenza in Serie B, ma in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Juve, ha attratto su di sé l'interesse dell'Atalanta. Dopo le operazioni Muratore e Romero, tanto per citarne un paio, potrebbe profilarsi un nuovo affare sull'asse Bergamo-Torino.