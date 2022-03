Continua a non decollare l'avventura di Aaron Ramsey in Scozia. Il centrocampista gallese, tuttora di proprietà della Juve, è rimasto in panchina anche nella gara contro l'Aberdeen, che ha visto i Rangers imporsi per 1 a 0 e seguire il Celtic a tre lunghezze dal vertice della classifica di campionato. Un'altra uscita "a vuoto", insomma, per il classe 1990, la cui situazione non può che preoccupare dalle parti della Continassa: con tutta probabilità, infatti, a fine stagione il giocatore tornerà a Torino, dove la dirigenza bianconera dovrà trovare una soluzione per chiudere definitivamente i conti con lui.