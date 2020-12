Ancora una volta, Rodrigo Bentancur partirà dalla panchina. Sarà nuovamente l'uruguaiano la 'riserva' a centrocampo della Juventus, anche dopo l'esclusione con il Barcellona. Tornerà invece in campo dal primo minuto Adrien Rabiot, che farà coppia con l'uomo più in forma a disposizione di Andrea Pirlo: ossia, Weston McKennie. Per l'americano, conferma nel ruolo di centrocampista centrale, non più da trequartista: in quella zolla continuerà a bazzicare Dejan Kulusevski, che rileverà Aaron Ramsey. Al momento, confermato Federico Chiesa e non Bernardeschi sull'out mancino. Mentre in difesa può tornare a riposare Danilo.