Cosa succede a Kulusevski? Lo svedese sembra sempre più ai margini della Juventus: non per le occasioni che gli ha dato Allegri, ma per come le sta sfruttando. "Negli spazi larghi, quando punta la corsia destra, può fare male. Difatti è da lì che imbecca Morata, poi si fa spesso murare dai difensori, anche quando non ha una ma tre scelte di passaggio", racconta Tuttosport nelle pagelle di ieri. Ma Kulusevski torna a casa con un 5.5 che sa di occasione sprecata.