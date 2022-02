1









In difesa giocheranno De Ligt e Rugani, contro il Torino, anche se Allegri ha aperto anche all'opzione di Zakaria al fianco dell'olandese. Sorrisi e depistaggi a parte, tutto lascia pensare che per Daniele ci possa essere una nuova occasione, e che occasione. Rugani sarà chiamato a una nuova prova, dopo le sei di fila giocate dal primo minuto: ancora una volta, le assenze di Chiellini e Bonucci gli lasciano tempo e spazio per imporsi. E ha già saputo rispondere presente.



SUL MERCATO - E' una certezza, per Allegri. Poco da aggiungere, probabilmente nulla in più di una rotazione di assoluto livello. Ma il futuro? Premessa doverosa: al momento non se ne parla, vuol dire dunque che non è una priorità al momento. Del resto, il rapporto con il centrale durerebbe fino al 2024, la questione semmai si sposta sui milioni incassati annualmente. L'attuale accordo parla di 3.5 milioni, l'obiettivo potrebbe essere estendere il contratto ma a cifre e condizioni diverse. Con la situazione in bilico di De Ligt - il mercato chiama e dipenderà tanto dalla volontà dell'olandese - chissà che il centrale toscano non possa essere l'unica certezza in una nuova rivoluzione difensiva.