Come racconta il Corriere dello Sport, giovedì è stata staffetta. Dopo aver giocato insieme a La Spezia con Angelgettato nella mischia solo nel secondo tempo, la gestione delle risorse d’attacco di Maxprevedeva una sola maglia in palio per Dusane Moise. Solo che dopo cinque partite di fila da titolare è toccato a Vlahovic cominciare dalla panchina. Con Kean che ha ottenuto così l’occasione europea per mettersi in mostra, non proprio sfruttata al meglio.