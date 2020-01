In attesa di sviluppi immediati sul fronte Rakitic-Bernardeschi, Paratici continua a muoversi anche per il futuro. Come scrive Tuttosport, dopo aver già preso Kulusevski per 35 milioni più 9 di bonus (lo svedese rimarrà in prestito a Parma fino a giugno), la Juventus sta lavorando al bis con Sandro Tonali, l’altro classe 2000 rivelazione del campionato. ​Paratici non può ingaggiare il bresciano ora, ma vorrebbe evitare un’asta sanguinosa con Inter, Psg e Manchester United. E così sta cercando di ottenere un percorso privilegiato per lui: un'offerta cash più contropartite giovani.