Anche su quello della difesa, dove Massimilianoaveva un obiettivo chiaro: ritrovare unanche in trasferta, riannodando un filo che, dopo lo 0-1 di Firenze del 5 novembre, si era spezzato il 1° dicembre a Monza con il gol di Valentin Carboni - a cui aveva subito risposto Federico Gatti - e che poi è rimasto interrotto per via delle reti incassate a Genova, Frosinone e Salerno. La retroguardia, insomma, non poteva permettersi altri passi falsi, nemmeno in caso di vittoria.E questa volta il trio italo-brasiliano composto dal diffidato, Federicoe Gleison- quest'ultimo pure bomber aggiunto - non ha deluso le aspettative, anzi si è compattato e non si è mosso di un centimetro, riuscendo a non sbandare nemmeno di fronte ai tentativi di Nikolae Pontus. Un'altra buona notizia in una serata più che positiva, che fa ben sperare anche in vista della prossima, di trasferta. Dopo l'impegno casalingo di sabato con l'Empoli - fa sempre bene ribadirlo - la Juve dovrà infatti affrontare l'a San Siro, in quello che potrebbe davvero essere lo scontro decisivo per lo scudetto. E finchè il muro davanti a Wojciechsarà solido, si potrà stare tranquilli.