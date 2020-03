Meno quattro. Punti percentuali, s'intende. La Juve cade anche oggi in Borsa: la singola azione ora è pagata 0,81 euro, -0,035 solo in questa giornata. Ed è un ulteriore calo da registrare, che non farà contento chi segue da vicino le cose bianconere. Del resto, non è episodio isolato: il titolo in Borsa della Juventus annaspa e da lunedì 23 marzo sarà sostituito nell'indice Ftse Mib (in "paniere" dei 40 titoli più pregiati di Piazza Affari) da Banca Mediolanum. Come riporta Il Giornale, il titolo in Borsa del club bianconero ha perso il 31,8%, giungendo a quota 0,847 euro e il calo raggiunge il 44% rispetto allo scorso aprile prima della sfida di ritorno con l'Ajax quando le azioni si attestavano a 1,57. Il titolo in Borsa dei bianconeri è sceso al livello di luglio 2018.