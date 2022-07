Dal sito ufficiale della Juve:A un mese esatto dall’inizio del campionato e a meno di una settimana dalla partenza per gli Stati Uniti continuano iper la squadra di Mistersotto il caldissimo sole torinese di questi ultimi giorni.Anche oggi, come dicevamo, doppia seduta per i bianconeri che al mattino si sono concentrati su esercitazioni tecniche per la manovra avanzata e reazione alle palle perse, mentre al pomeriggio hanno spostato il focus sulle palle ferme e sul lavoro fisico. Domani il gruppo è atteso da un'altra doppia sessione di allenamento.