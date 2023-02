Grande gioia per Mattia, ma questa volta il campo non c'entra. Nella giornata di ieri, lunedì 20 febbraio, il portiere dellae la mogliehanno infatti dato il benvenuto alla piccola, la terzogenita dopo Vittoria, che ha appena festeggiato i cinque anni, e Leonardo. Un'emozione dopo l'altra per lui, reduce da una grande prestazione nel match di domenica contro loche lo ha consacrato come una garanzia assoluta per i bianconeri, in assenza di Wojciech Szczesny."Benvenuta nella nostra pazza famiglia piccola Virginia" ha scritto suil'estremo difensore, pubblicando una dolcissima foto della neonata. "Vitto e Leo non vedono l’ora di strapazzarti di coccole. Grazie @grgina sei stata meravigliosa. Pensavo ormai di essere abituato ma mi sbagliavo. Percepire dal vivo l’energia che sprigiona una nuova vita produce emozioni a cui è impossibile abituarsi!".Subito tra i commenti sono spuntati gli auguri di tanti compagni di squadra, da Dusanad Angel, passando per Nicolòe l'ex Juve Miralem, a cui si è aggiunto l'intero popolo bianconero. Qui sotto il suo post.