Nuova convocazione in Nazionale per Matias Soulé. Il gioiello classe 2003 della Juve verrà chiamato ancora dal CT Lionel Scaloni in vista delle prossime gare per la qualificazione al Mondiale 2022 contro Cile e Colombia. Prosegue quindi la campagna dell'Argentina per convincere il ragazzo a non accettare l'eventuale corte futura dell'Italia: la Seleccion punta sul talento della Juve, già oggi.