Lasi prepara ad affrontare una settimana in cui sarà chiamata ad affrontare due test di livello estremo e che potrebbero dare un segnale di svolta alla stagione bianconera. Domani sera ci sarà infatti il Psg di Galtier, mentre domenica sera a Torino arriverà l'Inter di Simone Inzaghi. Gare che i bianconeri dovranno affrontare senza diversi titolari, almeno una decina infatti i nomi di quelli che figurano nell'infermeria del J Medical. Ci sarà invece Manuel, 'rientrato' dal problema personale che lo aveva costretto a restare fuori nella sfida contro il Lecce e che molto probabilmente verrà rilanciato nel derby d'Italia.- Per il Campione d'Europa si tratterà dell'ennesima chiamata alla quale dovrà rispondere presente e dare ulteriori motivazioni ad Allegri per convincerlo a dargli più fiducia. Fiducia che fino a questo momento non si è conquistato sul campo, visto le numerose prove sottotono che lo hanno fatto diventare un lontano parente di quello visto a Sassuolo. Proprio per questoper lui, in modo tale di arrivare alla sosta con una serenità maggiore e affrontare poi il nuovo da. Nel caso in cui questo non avvenga, allora si potrebbe ipotizzare anche un divorzio tra le parti.