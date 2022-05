Altra occasione per Fabio Miretti. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il promettente centrocampista della Juve dovrebbe trovare spazio in campo anche lunedì nel match contro la Lazio, oltre che nell'ultima uscita stagionale allo Stadio Franchi contro la Fiorentina, due partite contro avversarie decisamente più forti di Venezia e Genoa che potranno dare qualche risposta in più, seppur parziale, sul suo futuro. Futuro che, sottolinea il quotidiano torinese, non si deciderà certamente da queste due gare, che però potranno fornire alla società qualche ulteriore indicazione per iniziare a ragionare sul percorso del classe 2003: potrà essere uno dei centrocampisti della prossima stagione? O per lui potrebbe essere più utile un anno in prestito, come per Claudio Marchisio nel 2007-08 all'Empoli? Tutte domande lecite, alle quali potrebbe arrivare una prima risposta proprio in questi ultimi scampoli di campionato.