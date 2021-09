Il tecnico ha strigliato la squadra e in particolar modo di quei giocatori che faticano a capire la Juventus, a cui lo ha urlato in faccia. E pure tra gli stessi bianconeri non sarebbero mancate scintille: tra Wojciech Szczesny e Adrien Rabiot c'è stato un litigio, da rabbia post-partita forse, ma il tempo delle pacche sulle spalle è finito.E non solo. Come racconta il Corriere dello Sport: "Acceso anche il confronto tra gli stessi giocatori.Sui social più o meno tutti lanciano messaggi di compattezza: non si molla, se ne esce solo di squadra. Anche per questo qualcuno, tra cui Paulo Dybala, ha deciso domenica sera di non andare a casa ma di restare al J-Hotel per fare quadrato. Ma quando le cose vanno male, qualche parola in più scappa.con il portiere (a lungo bersaglio di critiche per errori clamorosi) infuriato per l'ennesima dormita del francese davanti a sé.La tensione è alta dunque: magari è quello che serve".