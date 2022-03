Un centrocampista, forse due, probabilmente due. La Juve deve rifondare il settore centrale del campo e lavora in vista dell'estate. al momento al centro dei pensieri bianconeri ci sono i rinnovi - su tutti quello di Paulo Dybala - ma un occhio è ben puntato sull'estate. Nicolò Zaniolo resta il primo obiettivo, con Paul Pogba lì vicino, ma c’è un altro giocatore che affascina parecchio i dirigenti bianconeri: Renato Sanches. Dopo l'esplosione da giovanissimo si era un po' perso, la parentesi non felice al Bayern Monaco, poi la risalita al Lille, dove è tornato a far parlare di sé. Il 24enne centrocampista portoghese a giugno lascerà il club campione di Francia e l'Italia chiama.



LA SITUAZIONE - Il Milan si è fatto avanti da mesi ed è in vantaggio, ma nelle ultime settimane anche la Juventus ha mandato dei segnali al giocatore di Jorge Mendes. Stando a quanto filtra dal Portogallo, si legge su Tuttosport, la partita per Renato Sanches è ancora tutta da giocare, ma si preannuncia una bella sfida tra la Juventus, il Milan e i soliti club inglesi. Intriga anche la situazione contrattuale, perché va a scadenza nel 2023. Alla Continassa ne sono consapevoli e hanno effettuato i primi sondaggi.