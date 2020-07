Sul campo il primato resta in discussione? Non lo è certamente sui social. Secondo lo studio della Nielsen - che sul tavolo ha messo l'andamento dei principali profili social delle leghe sportive e approfondito i volumi delle squadre - è emerso che la Juventus lavora meglio di qualsiasi altra squadra di Spagna, Inghilterra e pure USA (discorso allargato alla NBA). Ronaldo è il trascinatore, ma anche Dybala raccoglie apprezzamenti incredibili.



EFFETTO RONALDO - Come racconta La Gazzetta dello Sport, anche grazie alla Juve il calcio europeo batte le leghe americane. Nei primi sei mesi, le federazioni USA hanno generato 4,1 miliardi di interazioni. Premier e Liga stanno davanti ai giganti della NBA, poi c'è la Serie A con 1,2 miliardi di interazioni. Il calcio è ancora lo sport più seguito. Pardon: followato. Ovviamente, tutto frutto de "l'effetto Ronaldo". Scrive la Rosea: "Inutile spiegare perché da giugno 2018 a giugno 2020 ci sia un poderoso 88 davanti al segno più nell’ecosistema social bianconero. Cristiano è il sole attorno a cui gira questo pianeta: da solo produce volumi di engagement superiori agli account ufficiali dei singoli club (116,4 milioni solo a giugno). Giusto per farsi una idea: nello stesso mese l’arcinemico Messi, secondo atleta del mondo in questa classifica, ha un quarto delle sue interazioni (32 milioni). Dybala, a 17, è il secondo della A e si dimostra sempre più energico e vivace. Solo un’icona planetaria come Ibra (6,1) interrompe una top 5 della A tutta bianconera: Douglas Costa quarto con 2,3 milioni, poi De Ligt a 2".