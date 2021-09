La Juventus in questo inizio stagione sta andando incontro a numerose e palesi difficoltà, che hanno determinato un bottino di appena 2 punti in 4 giornate di campionato. Ma come fa notare la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, almeno un aspetto positivo c'è: il rendimento di Paulo Dybala e Alvaro Morata.Proprio come nella prima getione Allegri. Peccato che il resto della squadra sia in grande sofferenza e finora la Juve è stata rimontata tre volte da situazioni di svantaggio, mentre solo nel clamoroso ko con l'Empoli non è neanche andata a segno.