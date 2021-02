1









E' tornato a fare gol. E adesso guai a fermarlo. Cristiano Ronaldo ha segnato e si è portato a una sola marcatura da Pelé nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi. Quarantasette reti nelle ultime quarantasette partite: è un dato devastante, che fa da contraltare con la situazione della sua squadra. Ormai non c'è più gusto a chiederselo: cosa sarebbe questa squadra senza CR7? La risposta vien da sé. O meglio: la dettano i numeri.



SEMPRE CRISTIANO - Come racconta La Gazzetta dello Sport, Cristiano da solo non basta più. E Pirlo dovrà capire come fare ad esaltare il contesto e non un singolo che di fatto si esalta da solo. Quello dei bianconeri è sicuramente un 'periodaccio': bastava guardare la panchina di ragazzi per capire il momento storico vissuto da questa squadra. Se Cristiano funziona, non lo fa certamente il resto. E rischia di non farlo più nemmeno Ronaldo. Nella gara del Bentegodi, altro giro propriamente "teatrale". Sbuffava e si agitava, CR7. Ma dava anche indicazioni ai compagni "più spaventati". Come sostenuto da Pirlo, in tanti non riuscivano a capire il momento...