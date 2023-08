Applausi a scena aperta quest'oggi all'Allianz Stadium per Dusan. Durante l'amichevole in famiglia il centravanti serbo, al centro delle voci di mercato per il possibile scambio con Romelu Lukaku che lo porterebbe al Chelsea, è stato abbracciato dai tifosi bianconeri che lo hanno circondato di affetto al momento dell'ingresso in campo per poi esaltarlo dopo entrambi i gol segnati contro la Next Gen, prima su rigore e poi su punizione. Il classe 2000, da parte sua, sembra aver lanciato con la sua esultanza un messaggio diverso da quello che ha accompagnato la sfida in terra americana con il: niente "polemiche" in questo caso, ma una sorta di "abbraccio" ai tifosi, quasi a voler ribadire che no, lui non ha nessuna intenzione di andarsene. Tornando in panchina, poi, Dusan ha subito salutato i grandi e piccini presenti a pochi passi dal terreno di gioco.