Si entra allo stadio solo con il green pass, questa è una certezza. L'altra è che sarà bellissimo ritrovare i supporters. Lo stadio bianconero riapre con una capienza addirittura del 50%. Ma come fare per acquistare i biglietti? Sarà possibile solo con Card ufficiale della Juventus. Si hanno 2 possibilità per effettuare la registrazione: con la Juventus Card e con la Membership. Gli abbonati nella stagione 2019/2020 possono visualizzare e utilizzare i propri crediti soltanto registrandosi con la Juventus Card.