C'è anche il nodo orario, per la Juventus. Che in questo campionato non ha mai vinto quattro partite di fila e stavolta prova a farlo con un orario comunque insolito dalla sua. Come riporta La Stampa, " alle 15 finora ha giocato solo a Cesena contro lo Spezia (4-1), mentre l’ultima allo Stadium nell’orario tradizionale della domenica risale addirittura al 16 febbraio 2020 (Juve-Brescia 2-0) e fu l’ultima con i tifosi juventini presenti. Un’era fa, mentre la Juve cerca di guardare al futuro oltre a varare il piano rimonta".