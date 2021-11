Dopo i fischi dell'intervallo, il pubblico dell'Allianz Stadium dimostra ancora di non gradire lo spettacolo offerto dalla Juventus, che sta perdendo 1 a 0 contro l'Atalanta. Dopo 10 minuti dall'inizio del secondo tempo, con la squadra incapace di reagire, dalla curva è partito il più classico dei cori, in queste occasioni: "Tirate fuori i coglioni", seguito da "Vogliamo 11 leoni".



Come detto, un accenno di contestazione che si snoda in due punti: il primo all'intervallo, con la squadra sommersa di fischi mentre era intenta a rientrare negli spogliatoi. Il secondo dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, quando la squadra è sembrata incapace di reagire. Clima teso, quindi, allo Stadium. Un accompagnamento sonoro, quello partito dalla curva, che dipinge il periodo nero in cui versa la Juventus.

E A FINE PARTITA - Pioggia di fischi, come prevedibile, anche al fischio finale, con la Juve a scusarsi sotto la curva.